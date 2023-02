L’Iran è quasi in bancarotta Ma gli ayatollah continuano ad armarsi

Leggi su it.insideover

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’economia dellangue e boccheggia. L’inflazione, frutto di una lunga stagnazione e acuita dalle nuove sanzioni internazionali, ha raggiuntoil 50 per cento erodendo il potere d’acquisto della popolazione e il rial è in caduta libera: in cinque anni la valuta nazionale ha perso dieci volte il suo valore rispetto al dollaro con una InsideOver.