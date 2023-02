Lipsia | Orban salta partita per donare cellule a malato di cancro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Willi, difensore del, si sta prendendo una pausa dal calcio per fare una donazione potenzialmente salvavita distaminali a undi. Il club tedesco ha infatti reso noto che l’ungherese è nel registro dei donatori tedeschi dal 2017 ed è stato recentemente identificato come compatibile con un pazientedi tumore del sangue. Il difensore donerà lemercoledì, e salterà il big match contro l’Union Berlino. SportFace.

Il difensore della nazionale ungherese e del Lipsia Willi Orban non si è allenato con i suoi compagni di squadra per una donazione.