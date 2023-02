Lipsia | il difensore Orban salta la partita con il Berlino per donare cellule staminali

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ildella nazionale ungherese e delWillinon si è allenato con i suoi compagni di squadra dal fine settimana perché si prepara a fare la donazione di. Così ha dichiaratosulla donazione: «Ovviamente all’inizio sono rimasto sorpreso quando ho avuto la notizia che ero un possibile donatore. Ma non ho mai avuto dubbi e ho voluto procedere subito con la donazione. Questa è la possibilità di salvare una vita umana con uno sforzo minimo, quindi non c’è nient’altro da considerare. Spero sinceramente che la mia donazione possa aiutare a guarire completamente il destinatario».riceverà una serie di iniezioni in preparazione alla donazione, che avverrà domani. La pratica medica raccomanda un periodo di riposo di dieci giorni. ...