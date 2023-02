L' intervista - Magnani Ford | Unofferta integrata di noleggio e management

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo una lunga carriera nel mondo automotive, che lo ha visto occuparsi anche di servizi finanziari per la Jaguar Land Rover, Riccardodal 2019 riveste il ruolo di fleet & remarketing director della. Ecco la sua visione dell'anno che si è da poco concluso e della situazione attuale. Anche nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?La crisi globale relativa ai semiconduttori ha messo in difficoltà tutto il settore automotive (e non solo...) e, nonostante siano passati ormai un paio d'anni, credo ci vorranno ancora diversi mesi prima di poter superare questa criticità, aggravata da fattori emersi nel 2022, come il conflitto in Ucraina, Paese in cui era presente una importante produzione di componentistica automotive. Tutto ciò ha, in alcuni casi, addirittura peggiorato la situazione dei tempi di consegna ...