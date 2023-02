Linda Cerruti e il cyberbullismo | «Bisogna denunciare i commenti sessisti sui social»

(Di martedì 7 febbraio 2023) 12 persone sono state identificate e sono accusate di diffamazione a mezzo internet dopo la denuncia della nuotatrice azzurra, testimonial di #cuoriconnessi, progetto di sensibilizzazione contro il. «L'ho fatto per me e per tutte le ragazze che mi vedono come esempio»

Lo scorso anno la fotografia pubblicata dalla campionessa di nuoto aveva attirato commenti sessisti e diffamatori. Gli autori sono stati denunciati.Linda Cerruti torna in collegiale. La vice campionessa europea di nuoto artistico, sei medaglie d'ergento e due di bronzo agli Europei di Roma e una d'argento e due di bronzo ai Mondiali di Budapest 2 ...