L’incontro tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni scatena la gelosia di Oriana

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nella trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 7 il primo incontro traDalhato ladiMarzoli, con relativa sceneggiata. Come al solito, la venezuelana riesce sempre a fare show nel reality show. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7Dalfa un paragone traMarzoli Grande stupore al GF VIP per il bel veneto. Stasera ha rivisto dopo tanto tempo la sua ex, conosciuta durante il Grande Fratello Vip 2. I due sono apparsi molto complici e il feeling tra i due è apparso evidente a tutti. La vippona ha subito sostenuto e incitato il suo ex, ...