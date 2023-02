... per lo più destinandoli all'aumento dei servizi di welfare ai, e di procedere con la ... In questo modo siamo nelle condizioni dirisorse economiche sin da subito". Di seguito una ...... in modo daper loro la possibilità di avviare nuove pratiche a favore die imprese". Un'operazione che per la Regione Piemonte non avrà alcun costo: i crediti acquisiti andranno ...

Berlusconi: "Liberare i cittadini dalle catene della burocrazia" ilGiornale.it

Superbonus, dalla Regione 50 milioni di euro per sbloccare i cantieri: acquisterà i crediti di imposta TorinoToday

Renna, "liberare Catania con voto libero" Cataniaoggi.it

Autoparco per ’liberare’ Crociata Dopo tre flop arriva un nuovo bando LA NAZIONE

L’Europa alla sfida di un fisco comune Il Sole 24 ORE

Il leader di Forza Italia tiene il punto sulla riforma della burocrazia: "Semplificare per costruire e rilanciare la nostra economia" ...La Svizzera restituirà il denaro sequestrato a tre cittadini russi accusati di aver preso parte a una delle frodi più famose del mondo. Una decisione che rischia di macchiare l’immagine della giustizi ...