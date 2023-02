L’ex Milan Giorgetti nuovo Chief Racing Revenue Officer di Ferrari

Conte costa troppo per iltecnico di Juventus e Inter, infatti, percepisce uno stipendio da 17 milioni di euro dal Tottenham: una cifra spropositata non solo per il, ma per'......estivoL'Inter si gode il nuovo successo nel derby contro il:...'incornata del 'Toro' Lautaro Martinez ha schiantato i cugini ...giornata in programma lunedì nella tana della Sampdoria dell'...

L'ex Milan Ely tradisce l'Almeria: il Rayo Vallecano vince 2-0 Tuttosport

L'ex Inter brutale con Milan e Juve: la frase fa arrabbiare i tifosi Corriere dello Sport

L'ex Klinsmann: 'Mi godo la crisi di Milan e Juve. Inter almeno da ... Calciomercato.com

L'ex bandiera dell'Inter: "Mi godo il momento di difficoltà del Milan" Radio Rossonera