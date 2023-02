L' ex marito di Gina Lollobrigida | Rigau | Il tentato suicidio di Piazzolla? Gli compro io una corda migliore

Abbonati per leggere anche Leggi anche L'exdiLollobrigida, Rigau: "Il tentato suicidio di Piazzolla Gli compro io una corda migliore""Gliela compro io una corda di qualità". Sono le parole di Francisco Javier Rigau ,diLollobrigida , nel salotto di Barbara D'Urso . La conduttrice gli aveva appena mostrato un vecchio filmato in cui Andrea Piazzolla , ex assistente e factotum dell'attrice morta il 16 ...

Nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, l'affondo contro l'ex assistente della diva, recentemente scomparsa, ed erede della metà del suo ...Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, ha attaccato Andrea Piazzolla facendo un racconto terribile degli ultimi mesi di vita della diva, sua ex moglie (nonostante lei lo abbia ‘ripudiato’).