L’ex Juve Mauro non ha dubbi | “Se a Spalletti avessero detto di questo Napoli | non ci avrebbe creduto!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’opinionista Massimo, ex calciatore dellantus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna di Tuttosport. All’interno dell’intervista uno dei tempi principali è chiaramente il campionato straordinario del. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: LA SPEZIA, ITALY – FEBRUARY 05: Khvicha Kvaratskhelia ofSSC celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Spezia Calcio and SSCat Stadio Alberto Picco on February 5, 2023 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)“Se mi aspettavo una stagione così del? Onestamente così bene no, per un motivo preciso che va ricordato: ilha perso in un colpo solo Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz, ovvero ...