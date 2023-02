Lettera 22 | testo del singolo de I Cugini di campagna

Leggi su zon

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo oltre 50 anni di carriera, idisbarcheranno al Festival di Sanremo 2023 con il brano “22” scritto da La Rappresentante di Lista. “Unmagico con un ritornello irresistibile“, spiega Ivano. Il titolo si riferisce allamancante dell’alfabeto che ne ha, appunto, 21. Idi22 () Io non sono altro che un bambinoChe non sa contareE vorrebbe dirti che gli manchiSenza le paroleIo non sono altro che un dottoreChe si è fatto maleIo non sono altro che un palazzoIn costruzione e cadeSe mi guardi con quegli occhi amoreMi farai morireIo non sono altro che una storiaChe non sa finireIo non sono altro che un giardinoSenza neanche un fioreIo senza di te non sono altro cheLa ...