Letizia di Spagna incantevole | look in seta rosa pastello effetto lingerie

(Di martedì 7 febbraio 2023)diè partita con suo marito Felipe per un viaggio internazionale in Angola di tre giorni. La Reina è scesa dall’aereo indossando un completo in, nuovo ma non proprio.diparte per l’Angoladisarà in Angola fino a mercoledì 8 febbraio. Partita da Madrid con un pesante cappotto nero di & Other Stories, un maglione fucsia a collo alto, pantaloni scuri e stivaletti, è arrivata all’aeroporto internazionale di Luanda, capitale dell’Angola, con un outfit decisamente più estivo. La Reina ha scelto ilche sta diventando rapidamente il suo colore preferito. Ricordiamo tutti la ...

Novità all orizzonte per Sofia di, secondogenita di re Felipe VI e della regina. La principessa, che il prossimo 29 aprile compirà 16 anni, si sta preparando a un passo importante: a fine agosto si trasferirà in Galles ...La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale United World Colleges per gli ultimi due anni scolastici del suo ciclo d'istruzione secondaria (2023 - 2024 e ...

La Casa Reale spagnola ha comunicato che la 15enne principessa Sofia, secondogenita dei reali Felipe VI e Letizia, frequenterà un college situato in Galles e appartenente alla rete internazionale Unit ...La Regina di Spagna ha perso sua sorella sedici anni fa in circostanze drammatiche, e da allora si pente di non averla aiutata per prevenire la tragedia ...