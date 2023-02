Leo Gassmann | il testo di “Terzo cuore”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) di R. Zanotti – L.– G. Pesenti – M. Paganelli – R. ZanottiEd. BMG Rights Management (Italy)/Tuttomoltobenegrazie – Milano – Padova Quando mi hai letto la manoCi hai visto mille problemi e mille guaiDovevi starmi lontanoMa mi hai risposto che tu non scappi maiCi siam lasciati e ripresiCome i trapezisti del Cirque Du SoleilMa non ci siamo mai arresiAbbiamo contato le stelle come fossero neiDi una storia straordinaria quanto incasinataQuando ci concederemo un po’ di acqua passataCome fanno i buoni amiciO le strade di ParigiPer sentirsi meglioSo che hai riso quando ho detto che io hoTre cuori dentro al pettoMa ora no, non so quale inseguiròPerché mi sembra inutileE sai che uno lo uso per ridere i giorni di festaIl secondo mi fa tener duro nel mare in tempestaE l’ultimo miodevo costringerlo a dimenticarsi il tuo nome, non vuoleMaledetto ...