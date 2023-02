Ieri il Campidoglio, dopo la denuncia di, tramite gli uffici tecnici della Direzione per la transizione digitale ha spiegato che il disservizio 'è stato causato dall'avvio del nuovo sistema di ...E tramite i social la società chiede scusa, una forte ammissione di responsabilità che- almeno dal punto di vista morale e sportivo - quanto accaduto. 'Il Calcio Castellana chiede scusa per ...

Leggo ripara la pagina web del Campidoglio dedicata ai malfunzionamenti: era in tilt da un mese, oggi riparte leggo.it

Velocity Patching ripara buche dell’asfalto in meno di 4 minuti. Nato in Gran Bretagna fa risparmiare tempo e Leggo.it

Roma, morto nella caduta dal tetto: voleva riparare l'antenna della tv, dramma al telefono col figlio leggo.it

Un solo bagno per 50 bambine delle scuole elementari e per le maestre, i genitori protestano: «Chiamiamo i Nas leggo.it

Alto de Guajara, l’affascinante balcone sul Teide Leggo Tenerife

In tilt la Casa digitale del cittadino, sul sito del Comune di Roma: ieri Leggo ha denunciato il disservizio e oggi, entro sera, i problemi si spera che siano risolti. La pagina web dal ...Le indagini in corso sulla Juventus potrebbero portare ad ulteriori difficoltà per i bianconeri. La situazione è in continuo divenire e le prossime settimane saranno cruciali perché c’è la possibilità ...