(Di martedì 7 febbraio 2023) Ormai ci siamo. Se non sarà la prossima partita - contro i- sarà quella dopo, contro i Pelicans.diventerà il giocatore con più punti di sempre in Nba, superando Kareem Abdul - ...

Ormai ci siamo. Se non sarà la prossima partita - contro i Thunder - sarà quella dopo, contro i Pelicans.diventerà il giocatore con più punti di sempre in Nba, superando Kareem Abdul - Jabbar. Ci riuscirà già questa notte Appuntamento alle quattro di notte, a Los Angeles, per la sfida ...'Basta che non sia un tiro libero": ha spiegato così il suo punto di vista, raccontandosi su ESPN a poche ore dalla palla a due di quella che potrebbe diventare la partita che lo porterà a essere il miglior realizzatore della storia NBA - un traguardo ...

NBA, record LeBron James: Lakers-Thunder in diretta su Sky Sport, mancano 36 punti Sky Sport

LeBron James, record in Lakers-Thunder Over 36.5 a 2.40 La Gazzetta dello Sport

LeBron James, canestri per la storia: stanotte a caccia del record di punti in Nba di Abdul-Jabbar la Repubblica

NBA, LeBron James parla del mancato arrivo di Irving ai Lakers: “Sono deluso” NbaReligion

Niente Lakers per Irving, LeBron James: "Non posso dire che non sono deluso, ma la mia attenzione è su questa ... Eurosport IT

A LeBron James serviranno 36 punti contro gli Oklahoma City Thunder per superare il record di Kareem Abdul-Jabbar che resiste da 38 anni.Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, record LeBron James: Lakers-Thunder in diretta su Sky Sport, mancano 36 punti ...