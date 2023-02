Le paure degli adolescenti quando navigano su Internet

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Più del 70% dei 12-18enni teme che i dati da loro stessi condivisi quotidianamente online, come aggiornamenti sui canali social, ricerche e navigazione nel Web, tracce di dati del proprio utilizzo dismartphone, vengano utilizzati senza il loro consenso. Emerge dal report "Tra realtà e Metaverso.e genitori nel mondo digitale", elaborato da Telefono Azzurro in collaborazione con Doxa kids e presentato questa mattina, nell'Aula magna dell'Università Cattolica di Milano. La ricerca, condotta su un campione di 804 genitori e 815 giovani tra i 12 e i 18 anni tra il 7 e l'11 novembre, offre uno spaccato delle percezioni dei giovani tra i 12 e i 18 anni e dei loro genitori, sul rapporto con il mondo digitale, con focus su problematiche quali gaming, salute mentale, condivisione dei dati e privacy. In ...

