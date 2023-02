Le pagelle degli arbitri | Massa | un derby da 6 | 5 Pairetto sbaglia troppo | 5

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventunesima giornata di Serie A che si chiude stasera con Salernitana - Juventus. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventunesima giornata di Serie A che si chiude stasera con Salernitana - Juventus. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...La scaletta di Sanremo 2023 - Il dossier La prima conferenza stampa di Amadeus Ledelle ... ha scritto su Telegram la portavoce del ministeroEsteri di Mosca, Maria Zakharova , ...

Inter-Napoli: le pagelle degli azzurri Mondoprimavera

Lecce-Hellas Verona, le pagelle degli scaligeri: Cisse agita le acque ... Mondoprimavera

Spezia-Napoli, le pagelle degli azzurri Corriere dello Sport

Primavera 1, Empoli-Torino: le pagelle degli azzurri Mondoprimavera

Le pagelle della Sampdoria - Gabbiadini illude con una doppietta, Murru rovina tutto. TUTTO mercato WEB

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Al gol di Pedro, in chiusura di primo tempo, risponde Ngonge ad inizio ripresa. Solo 1-1 per la Lazio a Verona, controsorpasso fallito ai cugini.