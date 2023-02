Le novità di Vodafone tra smartphone a rate e sconti

... che sono così chiamati perché si appoggiano alla rete di un altro operatore, come TIM o. "... In Corea del Sud, una serie di- riassumibili nell'idea "chi invia paga" (Sender Party ...C'è invece unaper i clienti, WindTre, Very Mobile e Kena: oltre al piano TIM 5G POWER SMART da 14,99 euro con minuti/SMS senza limiti e 25 Giga in 5G, esiste il piano TIM 5G Power ...

Vodafone si conferma il miglior operatore mobile del 2022: Iliad secondo davanti a TIM Everyeye Tech

Vodafone al primo posto fra le reti mobili italiane del 2022 Telefonino.net

Vodafone si conferma miglior operatore di rete mobile 4G in Italia nel 2022 secondo Altroconsumo Teleborsa

Vodafone Group: Emirates Telecommunications raggiunge il 12% del capitale MondoMobileWeb.it