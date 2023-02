Le maglie del Trento Rugby arrivano fino in Kenya

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ledelin. Le indossano i rugbisti della Sawa Sawa Academy di Timboni, villaggio affacciato sull’Oceano Indiano nel sud est dello stato, a un centinaio di chilometri da Mombasa dove da qualche mese opera Marco Canova, padovano ex giocatore, allenatore di, volontario in occasione dei test match e delle gare del Sei Nazioni e padre di Tommaso che da qualche stagione milita nelle fila dei gialloblù. Dopo un periodo di vacanza trascorso nella zona, la folgorazione e la decisione di passare sempre più tempo nelle scuole per insegnare i fondamentali della palla ovale: “Dieci anni fa – spiega Marco al telefono – sono giunto in questa zona delper una vacanza e sono stato “fulminato” dall’amore dei bambini. Da ex ...

Prosegue l'impegnogiocatore dell'Atalanta Merih Demiral per aiutare connazionali turchi colpiti dal terremoto. Il difensore ha messo ufficialmente all'asta ledegli ex compagni nella Juventus Cristiano ...... sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di, prontamente ... Dopo essere stata affidata ai sanitari118, la signora è stata condotta in ospedale per ulteriori ...

Le maglie del Rugby Trento in Kenya, l'iniziativa di solidarietà di ... il Dolomiti

È ritornata una delle maglie più belle del Monaco nss magazine

Un giocatore dei New Orleans Pelicans è un grande fan delle maglie del Venezia Undici

Maglie del Napoli con l'immagine di Maradona, il caso è chiuso ... TERRANOSTRA | NEWS

La nuova maglia della Giamaica è bellissima, ed è proprio quella che ha sfilato a Parigi GQ Italia

"Ho parlato proprio adesso a Cristiano Ronaldo. Ha detto di essere molto triste per quello che e' successo in Turchia. Stiamo mettendo all'asta ...Victor Osimhen è uno dei giocatori più corteggiati in Europa, la sua grande stagione con la maglia del Napoli ha attirato l'interesse di diversi club. In pole vi è il Manchester United. Secondo quanto ...