“Le Br? Un tale valore…” L’audio choc alla Sapienza per Cospito

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alfredoè al 41bis perché negli ultimi periodi di detenzione avrebbe intrattenuto con i suoi compagni anarchici una fitta corrispondenza che inneggiava al terrorismo e al tentativo di sovvertire l’ordine costituito dello Stato. Da oltre 100 giorni è in sciopero della fame, attorno alle sue condizioni si è aperto un cinema incredibile: accuse e contro-accuse tra maggioranza e opposizione, visite nelle carceri, interrogazioni e dossier “sensibili“. Sapete tutto. Ma forse non eravate a conoscenza di quanto si sta muovendo all’interno della galassia anarchica e di sinistra estrema. Non solo le bombe messa qua e là, non solo le scritte sotto le ambasciate, le minacce e gli scontri con la polizia. In questo marasma c’è pure chi – all’interno di un’aula universitaria – è arrivato a inneggiare alle Brigate Rosse. A rimpiangere gli Anni di Piombo. Anzi: ad annunciare ...