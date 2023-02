Le 5 partenze già prese in considerazione dalla Juventus

Leggi su dailynews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) La proprietà dellaha deciso di attuare un piano di contenimento dei costi. Tra le prime misure, hanno deciso di non prendere inil rinnovo di un massimo di cinque giocatori il cui contratto scade alla fine della stagione in corso Sanzionata con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, laL'articolo