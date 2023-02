Nella stagione dei rimpianti labutta via un'altra occasione come già troppe volte ha fatto in passato. Una magia di Pedro illude, solito avvio diorrendo, pareggio di Ngonge e secondo ...FORMELLO - Il pareggio amaro di Verona subito alle spalle, laè tornata in campo e all'orizzonte vede la la partita, fondamentale, contro l'Atalanta. Si gioca all'Olimpico alle 20:45. Archiviata una prima fase di attivazione muscolare di carattere tecnico, ...

Lazio, la ripresa degli allenamenti: Sarri pensa all'Atalanta Corriere dello Sport

Lazio, ripresa degli allenamenti: Sarri pensa già alla formazione anti ... Calciomercato.com

FORMELLO – Ripresa con tattica per i difensori. C’è ancora Fares… Cittaceleste.it

L'Arena in apertura: "Corsa salvezza, l'Hellas c'è". Lazio ripresa e pari d'oro TUTTO mercato WEB

Lazio, Sarri: "Peccato per quei 10' nella ripresa. Immobile sapeva che l'avrei tolto" Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Oggi nel Lazio su 2.330 tamponi molecolari e 10.622 tamponi antigenici per un totale di 12.952 tamponi, si registrano 1.052 nuovi casi positivi (+683), sono 5 i decessi ( = ), ...Diciassette punti persi da situazione di vantaggio. Nella stagione dei rimpianti la Lazio butta via un’altra occasione come già troppe ...