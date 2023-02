Lazio | Gasparri | ' Zingaretti lascia cumulo macerie e gravosa eredità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “, dopo dieci anni disastrosi,sulle spalle della nuova amministrazione e dei cittadini delunae undi. Un mutuo miliardario che peserà sulle casse regionali per la prossima legislatura e non solo". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio, vicepresidente del Senato. "Un'ulteriore dimostrazione -aggiunge- di come la sinistra, per tutti questi anni, ha amministrato in maniera vergognosa la Regione. Aveva promesso dire i conti in ordine e invece scappa dalla presidenzando debiti e. Per fortuna la sinistra sarà spazzata via e già dalla prossima settimana la nuova ...