Lazio | altri due punti buttati

(Di martedì 7 febbraio 2023) Diciassettepersi da situazione di vantaggio. Nella stagione dei rimpianti labutta via un'altra occasione come già troppe volte ha fatto in passato. Una magia di Pedro illude, solito avvio di ripresa orrendo, pareggio di Ngonge e secondo tempo in calo col Verona, terzultimo che arrivava prima su tutti i palloni. Finisce 1-1, un altro passo indietro con una squadra che si è persa dopo il trionfo contro il Milan. Da quel momento solo delusioni, quasi questo gruppo sia incapace di gestire una vittoria rotonda dal punto di vista mentale e anche fisico. Duein due partite di un girone di ritorno cominciato malissimo con i vizi strutturali che riemergono. E non inganni il quarto posto attuale solo per demeriti deglie per la penalizzazione della Juve perché lanon merita la ...