Lavoro | Meloni | ' salari tema reale | intervenire su tassazione'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ildeiin Italia è une l'unico modo per affrontarlo èsulla, che è al 47,5%". Così il premier Giorgia, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un'iniziativa per Attilio Fontana presidente.

'Il tema dei salari in Italia e' un tema reale' e 'l'unico modo per affrontarlo e' intervenire sulla tassazione, che e' al 47,5%'. Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo a Milano a un evento elettorale del centrodestra.Non penso ci sia bisogno di dimissioni, la Procura fa il suo, il ministero ha detto che non erano informazioni coperte da segreto'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al ...

Meloni ribadisce: no dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro Libero Tv

Cospito, Meloni: no a dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro Tiscali Notizie

Caso Cospito, Meloni: "La Procura fa il suo lavoro, niente dimissioni per Delmastro e Donzelli" La Stampa

Meloni ribadisce: no dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro Agenzia askanews

Meloni ribadisce: no dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...