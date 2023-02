Lautaro Martinez | il prezzo è lievitato | la valutazione dell'Inter è a tre cifre

... l'ex gieffino ha anche realizzato una story su Instagram dedicata alla sua squadra del cuore, l'Inter, che ha vinto il derby contro il Milan domenica sera grazie ad un gol di. Moser ...... ma c'è una tegola per Inzaghi: probabile cessione nel prossimo mercato estivoL'Inter si gode il nuovo successo nel derby contro il Milan: l'incornata del 'Toro'ha schiantato i ...

Complice il Mondiale vinto in Qatar, l'argentino ha acquisito ancora più consapevolezza nei suoi mezzi e trascina la squadra con al braccio la fascia da capitano ...