Lautaro Martinez ha fame | El Toro rigenerato dal Mondiale in Qatar – CdS

(Di martedì 7 febbraio 2023), con le ultime prestazioni, ha scongiurato il rischio “pancia piena” che poteva persistere con la vittoria delinè tornato dalpiù consapevole dei propri mezzi e con tanta voglia di vincere ancora. Dopo la panchina con il Napoli, Elha sempre giocato da titolare in questo nuovo anno, segnando 5 gol e arrivando a un totale complessivo di 12 reti realizzate in Serie A. Poi anche i gol al Parma in Coppa Italia e lo 0-3 in Supercoppa Italiana contro il Milan. Il titolo di Doha gli ha consentito un upgrade di personalità, mentre la fascia da capitano è servita a responsabilizzarlo. Ieri anche i complimenti social di Diego Milito. E tra poco, invece, ci sarà il rientro ...

in cinque anni si è preso l'Inter e la fascia da capitano. In campo è un vero leader e trascinatore. Dopo un primo anno di alti e bassi, ora è un giocatore indispensabile. E la ...Parla Fabrizio Biasin Vittoria nel derby per l'Inter che supera il Milan con un gol dinel primo tempo. Una gara per larghi tratti anche dominata per i nerazzurri che hanno affondato ...

MILANO - Un Lautaro mai visto. L’ Inter festeggia il secondo posto in campionato e il secondo successo contro il Milan in meno di un mese e lo fa con il “Toro” trascinatore e goleador. Lautaro Martine ...Dopo aver calciato il pallone e aver visto che che Lautaro Martinez lo ha trasformato in gol, il giocatore si è girato verso la Curva Sud e ha fatto il gesto di fare silenzio, portandosi il dito ...