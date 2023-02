L' annuncio di Amadeus | Mattarella in prima fila al Festival

Ben noto alla sua nicchia di fan, dopo l'della sua partecipazione alla kermesse canora, ...nazionalpopolari che solitamente calcano il palco del teatro Ariston ma con la gestione diil ...e la polemica 'gender fluid': 'Quello che Chiara rappresenta come imprenditrice lo ... Poi l': 'Per la prima volta nella storia di Sanremo sarà presente un presidente della ...

Sanremo 2023, annuncio "storico" di Amadeus in conferenza: "Ci sarà Mattarella". Presente anche Benigni Virgilio Notizie

Mattarella e Benigni a Sanremo: l’annuncio di Amadeus durante la conferenza stampa Corriere della Sera

Amadeus fa l'annuncio a effetto: stasera Benigni e in prima fila Sergio Mattarella. La prima volta di un... Secolo d'Italia

Amadeus lascia Sanremo, l'annuncio clamoroso del suo manager. Ecco quando Affaritaliani.it

Addio Amadeus, l'annuncio è ufficiale: italiani in lacrime (1 di 2) Fidelity Donna

Sanremo 2023. Doppia "sorpresa" per la prima puntata di stasera. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston per la prima ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...