L’amplificatore di segnale adesivo

(Di martedì 7 febbraio 2023) La pubblicità è l’anima del commercio, nessuno lo nega, ma a volte a essere pubblicizzati sono prodotti assolutamente inutili e la pubblicità serve solo a convincere l’utente finale che ne abbia un disperato bisogno. È il caso di tantissimi prodotti che vengono venduti nelle televendite notturne sui canali del digitale terrestre, prodotti che non si discostano da quelli che abbiamo già trattato e che vengono venduti tramite dropshipping grazie alla pubblicità sui social network. L’unica grossa differenza è il target dell’acquirente medio. Oggi parliamo di un prodotto venduto su KalaiShop, un prodotto che esiste da quando esistono i telefoni cellulari, l’che dovrebbe funzionare da booster deldella rete telefonica. Il magicoStarlyf Signal Booster (ma al posto di Starlyf potete mettere qualsivoglia marchio/nome). ...

