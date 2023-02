L’amico Haaland | Real | Liverpool e Manchester United non mollano Bellingham per il City

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Il ritorno a casa”. Questo è ciò che tutti pensano oltre Manica: l’unico inglese convocato al Mondiale in Qatar che non indossa la maglia di una squadra della Premier League, la prossima estate tornerà a casa. Mae Newcastle sono pronti a lanciarsi in una vera e propria asta per il suo talento: ilMadrid è una forza con cui non possono competere. Il Borussia Dortmund, che tratta il rinnovo oltre l’attuale scadenza (giugno 2025) ma sa di avere pochissime chance di riuscirci, ha un obiettivo ben preciso: incassare più di 130 milioni di euro, superando il record della Premier. Un’astronomica cifra che sembra essere la plusvalenza più grande della storia, anche più di quellaizzata con la cessione di ...