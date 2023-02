Lamborghini - Nel nome del Dodici - VIDEO

(Di martedì 7 febbraio 2023) Premessa: questo pezzo non vuol essere una noiosissima storia del V12da sessant'anni a questa parte; piuttosto, una serie di sensazioni, in ordine sparso, raccolte durante lo shooting di questocelebrativo che abbiamo voluto dedicare al motore più iconico di Sant'Agata Bolognese. Com'è noto, infatti, lo scorso ottobre 2022 è uscita dalla linea di montaggio l'ultima Aventador (una Ultimae coupé blu, venduta all'asta a 1,5 milioni di euro) equipaggiata con ilcilindri così come l'abbiamo conosciuto finora: puramente meccanico. La sua erede, la prossima primavera, avrà infatti un inedito powertrain plug-in ibrido. Da qui, il doveroso addio (o meglio, arrivederci in un'altra forma) a quella cattedrale di metallo divenuta il marchio di fabbrica dellae celebrata dalle ultime due one-off ...

E' un momento storico per, che si prepara a svelare un nuovo modello ibridomese di marzo : da quel giorno si aprirà ufficialmente l' era dell'elettrificazione anche per, ...... il 46enne ingegnere siciliano, è stato assunto in Ferrari a marzo 2015, dopo una lunga gavettasettore automobilistico, con esperienze in Fiat e, come responsabile del progetto BiW (...

Per valorizzare la figura di Ferruccio Lamborghini, nel week end 17, 18 e 19 febbraio vi sarà una bella tre giorni lanciata dal Lions Club di Cento. ‘Lamborghini Days’ che parlerà del genio renazzese ...Il giovane centrocampista del Milan si è voluto consolare dopo la sconfitta nel derby: cosa c'è di meglio di una supercar E fate attenzione alla targa della sua nuova Huracan Evo ...