L’altra faccia dei buonisti Usa | migranti pagati per lasciare il Paese

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 febbraio 2023) Colombia: Salvatore Mancuso ha accettato di comparire in un’udienza a Bogotá Attraverso il suo avvocato, l’ex paramilitare Salvatore Mancuso ha espresso alla Giurisdizione Speciale per la Pace il suo interesse a partecipare all’Udienza Unica della Verità per raccontare quanto sa sui rapporti tra paramilitari e stato colombiano. Mancuso è anche cittadino italiano ed ha legami con la ‘ndrangheta. New York paga per i trasferimenti divenezuelani in Canada New York sta promuovendo e pagando trasferimenti divenezuelani in Canada. Due autobus con immigrati sono partiti ieri dalla Grande Mela. Il Nicaragua offre una “piattaforma” per l’Iran in America centrale La dittatura di Daniel Ortega e Rosario Murillo ha suggerito di trasformare il Nicaragua in una “piattaforma” iraniana in Centroamerica, durante la visita in settimana del ministro ...