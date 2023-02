L’allarme non è per il ransomware ma per chi non installa le patch

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Vorrei ridimensionare la portata effettiva degli attacchi informatici che stanno interessando in queste ore non solo il nostro Paese ma il mondo intero. Al di là dell’eco mediatica, si tratta di incursioni finalizzate alla richiesta di un riscatto, in questo caso sfruttando unche cifra i dati su alcuni server in rete per poi chiedere 42mila euro (ovvero due bitcoin). Ma la vulnerabilità, si badi bene, risale al 2021, quindi, parlando in termini informatici a un’era geologica fa ed è un problema, tra l’altro, già risolto dallo stesso produttore del software attraverso il rilascio di un’appositadi sicurezza. Secondo le nostre analisi, ad oggi ci sono solo circa 19 server in Italia vulnerabili a questa minaccia – dato che fisiologicamente calerà – , motivo per cui a mio giudizio andrebbe ridimensionata la valutazione dell’effettiva ...