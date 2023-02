L’allarme del Moige | il 31% dei minori in Italia è vittima di cyberbullismo | il 54% di bullismo

(Di martedì 7 febbraio 2023) I giovanissimi sono sempre più iperconnessi. Lo dicono i dati: il 22% deisupera le 5 ore al giorno connesso, il 63% si collega ad internet senza alcuna supervisione. Un bell’incremento, se si pensa che nel 2021 era ‘solo’ il 59%. È la fotografia che emerge dall’indagine ”Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web”, realizzata dalin collaborazione con l’Istituto Piepoli, che ha analizzato il rapporto deicon il web e i vari device intervistando 1.144dai 6 ai 18 anni. L’evento è stata l’occasione anche per lanciare la VI edizione della campagna “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale controe cyber risk”, che coinvolge ogni anno migliaia di studenti, docenti e genitori. Isono sempre più ...

