L' agguato dei tifosi della Stella Rossa ai Fedayn finisce in procura

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) I magistrati vogliono vederci chiaro sull'aggressione ultras andata in scena intorno allo Stadio Olimpico lo scorso weekend. Ladi Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'aggressione avvenuta nella tarda serata di sabato ai danni di un gruppo digiallorossi per mano di supporterdi Belgrado. Nel procedimento si ipotizzano i reati di rissa e porto di arma impropria. Il fascicolo è stato avviato alla luce di una informativa depositata dagli agentiDigos. Nel corsorissa, durante la quale sarebbero stati sottratti alcuni striscioni e vessilli, sono rimasti feriti dueRoma appartenenti al gruppoCurva Sud. Come detto già ...