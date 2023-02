L’agguato ai romanisti da parte dei tifosi serbi e l’ipotesi di una ‘spia’ in curva sud

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023)che idella Stella Rossa hanno teso ai Fedayn giallorossi lo scorso sabato non rimarrà insoluto. In quell’occasione, ihanno rubato due striscioni e due stendardi ai Fedayn giallorossi che adesso vogliono andare fino in fondo alla faccenda. Un’offesa quella arrecata che, per molti versi, si gioca – volendo restare sul piano calcistico – su un piano personale, se non fosse che dietro quegli striscioni sono cresciute diverse generazioni di ragazzi poi diventati amici. Il furto dunque, si configura non più come una questione di stadio ma di vita stessa.di sabato scorso aidel Fedayn Igiallorossi ora ragionano su come riprendersi quanto è stato loro sottratto ed è aperta ‘la caccia’ al bassista che ha indicato agli ...