“L’addio” | testo e significato del brano di Coma_Cose per Sanremo 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023) I Coma Cose partecipano per la seconda volta al Festival dopo il 2021, anno in cui hanno presentato “Fiamme negli occhi”.delIl duo, in merito alla sua nuova canzone, ha dichiarato: “L’abbiamo scritta per superare una crisi anziché andare dal terapeuta di coppia. Il tema è il coraggio di lottare per proteggere un rapporto dal tempo che passa e delle fragilità quotidiane“.Essere veri quanto può far maleQuando non è concesso litigarePer non deludere le aspettativeDopo sei anni di diapositiveNel camerino il pianto cola il truccoRestare zitti per non maledirsiCome un silenzio che racconta tuttoLa cicatrice quando togli il piercingDavanti al mio cuore c’è una ringhieraSul tuo che è sempre stato uno strapiomboLo sai che mi è piaciuto anche caderciSì, però mica poi toccare il ...