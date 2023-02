L’addio | il significato della canzone di Coma_Cose a Sanremo 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)è quello che (per fortuna) non si sono dovuti promettere i Coma Cose che tornano per il Festival di. Ilrimanda al loro trascorso personale. La coppia – sul palco e nella vita – ha affrontato un momento di crisi dopo 8 anni di relazione. Il duo presenta il loro inno all’amore un po’ diverso dal precedente Fiamme negli occhi. Un amore che seppur finito non ha mai smesso di esistere perché vive nella speranza di ritornare. “E forse arriverà davvero il giorno / In cui diventerai solo un ricordo”, perdersi per poi ritrovarsi è quello che è accaduto a California e Fausto Lama che, in questa edizione portano il loro inno alle seconde possibilità. Ritrovare i sentimenti che sono stati, forse, messi da parte per troppo tempo. Dopo 8 anni di ...