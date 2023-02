L’addio di don Lorenzo L’ambiguità del peccato | la paura dello scandalo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Pubblichiamo l’articolo di Piero Bonicelli, direttore di Araberara, che ha sollevato il caso di Solto Collina dove il parroco è stato invitato a lasciare le parrocchie che gli erano state affidate. Per i nostri peccati dovremmo chiedere la soluzione, non (solo) l’assoluzione. Vale per tutti, preti e non preti. Scrivere questo pezzo implica il fatto che come spesso accade, troppe volte, qualcuno si scaglierà contro i giornali, in questo caso il nostro, perché ci sono notizie che, sempre secondo qualcuno, vanno taciute, modificate, non date. Ma la differenza tra il dare una notizia, che quindi è successa e non l’abbiamo fatta succedere noi, e il fare polemica o uscire dai bordi di ogni limite è notevole. In queste settimane se ne sono sentite di tutti i colori, complici anche i soliti social, che ormai si atteggiano a fonti di verità inconfutabili dove poter offendere o sparare giudizi ...