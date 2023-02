“L’addio anticipato…” | Milan | stallo per il rinnovo di Rafael Leao

Leggi su serieanews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilriflette sulla crisi di risultati e sul futuro di. La trattativa per ilè inpuò diventare realtà. La ripresa, dopo la pausa dovuta al Mondiale, era stata incoraggiante: 2-1 alla Salernitana e altri tre punti per continuare a dare la caccia al Napoli capolista. Da quel momento in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.