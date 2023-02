La Uefa esalta il Napoli | tutte le aspettative superate

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lacelebra ilper il suo percorso in Champions League, girone superato al primo posto lasciando dietro il Liverpool. Iltornerà a giocare in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri sognano il passaggio del turno contro una squadra ostica ma alla portata degli uomini di Spalletti.: SuperLacon un articolo sul proprio portale scrive: “Ilsupera le“. Poi aggiunge: “La vittoria per 4-1 alla prima giornata contro il Liverpool ha impresso un ritmo vertiginoso aldi Luciano Spalletti, che non ha mai mollato la presa arrivando agli ottaviChampions League e chiudendo l’anno al primo posto in Serie A. In autunno, i partenopei hanno perso ...