La risposta di Rosa Chemical alla deputata di FdI Morgante che non lo voleva a Sanremo

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023)rispondedi Fratelli d’Italia Maddalena, che lo aveva accusato di portare a“sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans” indicando tutto questo come “inopportuno”. La partecipazione dial Festival diè «l’ennesimo spot in favore del gender» dice ladi FdI Maddelena, che chiedeRai «un ripensamento» per proteggere i bambini d«peggiore ideologia che mina l'identità dell'uomo e della donna». pic.twitter.com/5lWwETmhZh — Alekos Prete (@AlekosPrete) February 1, 2023 “A chi non mi vuole aauguro tanto amore, io invece li voglio“, ha detto il cantante, a ...