La ricca stagione 2023 dello Yacht Club Isole di Toscana

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lodisi prepara per una nuova intensavelica: da aprile a ottobrenumerosi saranno gli eventi che vedranno sfidarsi nelle acque della Maremmadiverse classi di imbarcazioni monotipo, tra le più prestigiose al mondo e non solo. L’attenzione all’ambiente e l’impegno ad organizzare eventi eco-sostenibili rappresentano ormai da anni il presupposto irrinunciabile dell’attività del. Tutti gli eventidinel“Il nostro programma velico per ilè ricco di emozionanti eventi, che uniscono le regate a vivaci eventi sociali, con l’obiettivo di riunire ...

Anteprima Dop nasce proprio per spingere fino in fondo questa nuovadell'olio". Ad ...che seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una...Anteprima Dop nasce proprio per spingere fino in fondo questa nuovadell'olio". Ad ...seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una...

Yacht Club Isole di Toscana: una nuova intensa stagione velica pressmare.it

Porto di Monopoli tra frontiere più scelte per il lusso sul mare Comune di Monopoli

The Terminal List, confermata la seconda stagione e ordinata una serie prequel Sky Tg24

Overwatch 2, quando inizia la Stagione 3 Skin, crediti, preload, tutto ciò che sappiamo Everyeye Videogiochi

Cattolica, il turismo cresce e c'è fiducia: 'Avremo un estate ricca di ... AltaRimini

La stagione crocieristica 2023 si preannuncia la più ricca di sempre e il porto gioiello del Sistema dell’Adriatico meridionale pronto a battere tutti i suoi record. L’Autorità di Sistema Portuale del ...Arrivano dal servizio statistica della Regione Emilia-Romagna i primi dati provvisori dell’andamento turistico per il 2022 anche per Cattolica. "Dati che risentono ancora del biennio segnato dall’emer ...