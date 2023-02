La proposta della Commissione sugli aiuti di Stato conviene anche all’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nella contesa globale tra le grandi potenze per la supremazia tecnologica ed economica l’Inflation Reduction Act (IRA) e il Chips Act (CA) degli Stati Uniti suonano al tempo stesso come il passaggio del governo americano all’uso massiccio di strumenti di politica industriale, e come il campanello di allarme per l’Ue sul rischio di essere spiazzata e di restare indietro in settori strategici per lo sviluppo futuro. Per i governanti americani l’allarme è suonato da un decennio dinnanzi ai veloci progressi compiuti dalla Cina nelle tecnologie di punta fino a colmare il suo ritardo in alcuni settori, quali il quantum computing, l’aerospazio e l’intelligenza artificiale. La reazione è iniziata con il presidente Trump che ha imposto restrizioni all’esportazione di semiconduttori avanzati ed alte tariffe sull’import di numerosi prodotti cinesi, inclusi acciaio e alluminio. È quindi proseguita ...