La prima intervista di Salman Rushdie dopo l’attentato | «Mi siedo per scrivere ma non succede nulla»

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) «Miper, e nonniente. Scrivo, ma è un misto di vuoto e spazzatura, roba che scrivo e cancello il giorno successivo. Non ne sono ancora uscito». A raccontarlo in una lungacon il direttore del New Yorker è lo scrittore, sei mesil’accoltellamento subìto nel quale perse la vista da un occhio e l’uso della mano sinistra. Parlando dell’aggressione «colossale» avvenuta nella città di Chautauqua, nello stato di New York, per mano del 24enne Hadi Matar che voleva «punirlo» per «aver attaccato l’Islam»,confessa di sentirsi «molto fortunato», nonostante i danni riportati. «Sono stato meglio. Ma, considerando quello che è successo, non sto così male», ha detto. «Le ferite più gravi sono guarite: ...