La presenza di Mattarella a Sanremo | segretissima fino all' ultimo

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Unatenutaall', per garantire l'effetto sorpresa. Sergiosarà aoggi in forma privata, per la serata di apertura, e in suo onore la direzione della kermesse ha ideato uno spazio istituzionale per celebrare il settantacinquesimo anniversario della Costituzione, un anniversario che sara' ricordato con diverse iniziative per tutto il 2023. Gianni Morandi canterà l'Inno di Mameli, Roberto Benigni interpreterà una performace a sottolineare l'importanza dedicata dai Padri costituenti al ruolo civile dell'arte, della musica e dello spettacolo. Il Presidente sarà in un palchetto con la figlia Laura e seguirà i momenti iniziali del Festival della canzone, avendo accettato l'invito per una manifestazione nazionale e popolare, da amante ...

