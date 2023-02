La Polvere di Olly invade Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Pensare al palco dell'Ariston mi fa un effetto strano, pensavo di capire cosa significasse. Invece appena ci sali capisci che non è così. Sono gasato di essere tra i big, ma ti confesso che ho paura. È comunque molto di più la voglia di divertirmi della paura di sbagliare”. La prima volta non si scorda mai. Federico Olivieri, in artedebutterà tra i big del Festival di. A soli 21 anni punta a lasciare il segno come ha raccontato a Libero: “Voglio portare non la canzone ma me stesso a. Arrivo qui dopo tanti sacrifici, nessuno mi ha regalato nulla e non ho mai dovuto chiedere favori a nessuno”. Come ti stai preparando per il debutto tra i big? “Sto facendo le prove della canzone davanti allo specchio. In questi giorni ho scoperto anche l'importanza del dormire e mangiare bene. Voglio essere al top”. In gara ti ...