La passione di alcuni verso la cartomanzia telefonica

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sia pure essendo diffuso nella società un atteggiamento che esprime indifferenza e talvolta perfino avversione nei confronti della lettura dei tarocchi, tuttavia si scopre spesso dalla cronaca che non pochi sono gli individui a ricorrere a cartomanti per interpretare il proprio presente e soprattutto predire eventi futuri. E’ legittimo che tanti rigettino l’idea che attrauna seduta con un operatore dell’esoterico risulti plausibile conoscere ciò che avverrà in ragione del fatto che non esiste alcun dato scientifico che attribuisca ad un essere umano tale capacità di premonizione. Pertanto all’emergere di situazioni nelle quali si discute dell’affidabilità dei consulti disi contrappongono i suoi detrattori che mai si astengono dal ridicolizzare chiunque si avvicini a questa singolare pratica. Possiamo altresì individuare chi, a ...