La militanza come antibiotico per l’antipolitica Tatarella secondo Giubilei

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ci sono molteplici aspetti che andrebbero ricordati della figura di Pinuccio; l’attualità del suo pensiero politico, la battaglia per il presidenzialismo, la capacità di aver compreso anzi tempo di “andare oltre” allargando il raggio d’azione della destra ma c’è un tema in particolare su cui vorrei soffermarmi ed è l’eredità diai giovani. In un contestoquello attuale in cui si è diffuso un crescente sentimento di antipolitica e, in particolare tra le nuove generazioni, la disaffezione nei confronti della politica è sempre più profonda, ripercorrere il valore dellanella vita diaiuta a offrire un riferimento per chiunque in giovane età voglia avvicinarsi al mondo della politica. La sua storia dimostrada Cerignola, una piccola città ...