(Di martedì 7 febbraio 2023) Unain piena regola. Un sistema mirato a monetizzare ere, in maniera illegale, i soldi erogati dal governo con il. Il complesso meccanismo è stato scoperto in unadi Ercolano, in provincia di Napoli...

7 febbraio 2023 - A nemmeno un anno dalla scoperta dellafrode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria ...tra i maggiori responsabili della, ...Reddito di cittadinanza, lada 430mila euro a Roma: 61 denunciati per 'false dichiarazioni' LO STUDIO Fata (From awareness to action), è lo studio realizzato in collaborazione tra ...

Maxi truffa sui bonus Covid, coinvolto anche un imprenditore reggiano Gazzetta di Reggio

Maxi truffa su bonus Covid, indagato un reggiano ReggioSera.it

GdF, operazione Free Credit. Sequestrati agli indagati altri 2,6 milioni Virgilio

La maxi truffa del bonus cultura: libreria "incassa" 2.8 milioni di euro Today.it

Truffa bonus cultura | 9 misure cautelari nel Napoletano Zazoom Blog

La Guardia di Finanza di Rimini ha bloccato la cassetta di sicurezza a un uomo residente a Bibbiano. Secondo le indagini avrebbe fatto da prestanome: le sue società servivano a creare crediti d’impost ...Matteo Salvini ha passato anni a dire che lui amava Putin, le sue leggi anti-gay e i suoi finanziamenti ai populisti di mezza Europa.